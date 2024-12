Pollak spielte insgesamt 26 Mal für die Leipziger. In dieser Saison konnte sie sich beim neuen RB-Trainer Jonas Stephan allerdings nicht durchsetzen. Nach 20 Einsätzen in der vergangenen Saison kam sie in dieser Spielzeit nur zu sechs Einsätzen. Dabei stand die 22-Jährige nur einmal in der Startelf und durfte nie durchspielen.