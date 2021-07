Justin Kluivert wird Vizemeister RB Leipzig verlassen. Der Niederländer, der von den Sachsen für ein Jahr von der AS Rom ausgeliehen wurde, gab seine Entscheidung am Montag auf seinem Instagram-Kanal bekannt. Dabei postete der 22-Jährige ein Video, in dem er sich von Leipzig verabschiedete. Kluivert hatte in der vergangenen Saison 27 Pflichtspiele für RB absolviert, in denen er vier Treffer erzielte und eine Torvorlage gab. Eine offizielle Bestätigung durch den Bundesligisten steht noch aus. Laut mehreren Medienberichten soll der Linksaußen vor einem Wechsel zu OGC Nizza stehen.