Fußball-Bundesligist RB Leipzig plant auch in Zukunft mit Führungsspieler Kevin Kampl. Der Pokalfinalist verlängerte den Vertrag des Mittelfeldspielers vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2024.

Der 31-Jährige spielt seit August 2017 für RB. Seither bestritt er 170 Pflichtspiele für die Sachsen. "RB Leipzig ist mein Klub, Leipzig ist meine Stadt und für meine Familie und mich längst die zweite Heimat geworden", sagte Kampl. "Wir haben jetzt mit unserem dritten Pokalfinale in Berlin wieder ein ganz großes Spiel vor uns - und diesmal wollen wir den Pokal endlich nach Leipzig bringen."

Leipzig trifft im Finale in Berlin am Samstag (20.00 Uhr/live hören und im Ticker in der Sport-im-Osten-App) auf den SC Freiburg.