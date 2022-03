Kevin Kampl und Dani Olmo sind am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig eingestiegen. Das teilte der Vizemeister per Twitter mit. Routinier Kampl pausierte zuletzt wegen Ohrenschmerzen, die von der Halswirbelsäule her resultierten. Der Spanier Olmo fiel beim Spiel in Fürth kurzfristig wegen einer Erkältung aus. Auch Nationalspieler Lukas Klostermann meldete sich zurück, allerdings trainierte er am Mittwoch noch individuell, nachdem er in Fürth mit muskulären Problemen passen musste.