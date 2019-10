Die Abwehrtalente Ethan Ampadu und Luan Candido spielten bislang noch keine Rolle im Profikader. Rückkehrer Ademola Lookman steuerte in seinen bisher vier Pflichtspielen noch kein Tor oder eine Vorlage bei. Angreifer Patrik Schick kam aufgrund von Sprunggelenksproblemen zu erst einem Kurzeinsatz, Offensivmann Hannes Wolf absolviert nach seinem schweren Knöchelbruch, den er sich bei der U21-Europameisterschaft zugezogen hatte, noch die Reha. Philipp Tschauner war von Anfang an nur als dritter Torhüter eingeplant.

In der Bundesliga ist RBL nach einem guten Saisonstart auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht. In ihrer Vorrundengruppe der Champions League liegen die Leipziger zur Halbzeit mit zwei Siegen und einer Niederlage aktuell an der Spitze und haben dabei zwei Punkte Vorsprung auf Zenit St. Petersburg und Olympique Lyon. Im DFB-Pokal spielt RB Leipzig am Abend in Wolfsburg, um den Einzug in die zweite Runde.