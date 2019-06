Fußball | 1. Bundesliga Aus für Kooperation zwischen RB Leipzig und SC Paderborn

Die geplante Kooperation der Fußball-Bundesligisten RB Leipzig und SC Paderborn ist gescheitert. Dies gaben beide Vereine am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung bekannt und versicherten, dies liege keinesfalls am Widerstand in Ostwestfalen. Stattdessen nähmen beide Seiten von einer engeren Zusammenarbeit "aufgrund unterschiedlicher Ansichten" und aus inhaltlichen Gründen Abstand.