Zunächst hatten "kicker" und "Bild" am Dienstagabend (15.05.2018) berichtet, dass sich Hasenhüttl mit RB-Sportdirektor Ralf Rangnick und –Vorstandschef Oliver Mintzlaff nicht auf die Verlängerung des bis 2019 laufenden Vertrages des Österreichers einigen konnten. Am Mittwochvormittag (16.05.2018) schreibt die Leipziger Volkszeitung: "Das Misstrauensvotum der RB-Chefs wird in einer zeitnahen Trennung münden." Eine Statement des Vereins steht noch aus.

Noch am Sonntag hatte Rangnick im MDR bekräftigt, dass Hasenhüttl seinen noch bis 2019 laufenden Vertrag erfüllen werde. "Ralph Hasenhüttl hat noch einen Vertrag. Dass es für ihn weitergeht, ist für mich selbstverständlich", sagte der RB-Sportdirektor. Am Dienstag sollten schließlich Nägel mit Köpfen gemacht werden, die seit Wochen auf Eis liegenden Vertragsverhandlungen mit Hasenhüttl neu aufgenommen und der Kontrakt verlängert werden. Was genau in dem Gespräch passierte und ob es wirklich zum Bruch zwischen Rangnick, Mintzlaff und Hasenhüttl kam - bisher alles reine Spekulation.