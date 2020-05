Fußball | Bundesliga Wiedererstarkter Kevin Kampl will bei RB Leipzig bleiben

Fast ein halbes Jahr lang konnte Kevin Kampl nicht das tun, was er am liebsten macht: Fußballspielen. Doch am Samstag (16. Mai) gegen den SC Freiburg war der 29-jährige nach seiner langwierigen Knöchelverletzung und der Corona-Pause wieder voll in seinem Element. Über seine Leistung und die Zukunftsaussichten hat "Sport im Osten" mit dem Mittelfeld-Motor gesprochen.