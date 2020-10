In Chișinău trifft die slowenische Nationalmannschaft am heutigen Mittwochabend (14. Oktober) auf die Republik Moldau. Einer, den die Gäste von Nationaltrainer Matjaz Kek im Fernduell um die Tabellenführung ihrer C-Gruppe der UEFA Nations League mit Ex-Europameister Griechenland durchaus gut als Antreiber und Lenker im Mittelfeld gebrauchen könnten, wird zur gleichen Zeit circa 1.300 Kilometer Luftlinie nordwestlich in seiner Wahlheimat Leipzig wohl auf der Couch liegen.