Seit zwei Wochen schwitzen die Spieler von RB Leipzig und bereiten sich auf die kommende Saison vor. Neu-Trainer Jesse Marsch kann aber nur auf die halbe Kapelle zurückgreifen, da noch zwölf EM-Teilnehmer fehlen. Am Sonnabend (17. Juli) gab es auf dem Trainingsgelände am Cottaweg den ersten Härtetest gegen das niederländische Spitzenteam AZ Alkmaar.

Beim 1:0-Erfolg war die junge RBL-Garde gefragt, in der zweiten Hälfte kam auch der 30-jährige Mittelfeldspieler Kevin Kampl zum Zug. Der "Leitwolf" war mit dem Auftritt der Nachwuchskräfte sehr zufrieden. "Ich freue mich, dass sich besonders in der zweiten Halbzeit die jungen Spieler sehr angestrengt haben, gut reingebissen haben. Es ist sehr wichtig für sie, wenn sie die Möglichkeit bekommen, oben Minuten zu sammeln und da wirklich ihr volles Herz geben. Und das haben sie heute gemacht."

Bezüglich der kommenden Aufgaben, bereits am 7. August steht das DFB-Pokalspiel beim SV Sandhausen an, ist Kampl guter Dinge. Nach seiner Ansicht hat sich die Mannschaft "enorm gesteigert im Spiel mit dem Ball. Klar ist, dass wir nicht nur Vollpressing spielen und das Fußballerische vernachlässigen. Es wird in der Bundesliga wieder viele Gegner geben, die tief stehen, wo du spielerische Lösungen finden musst."