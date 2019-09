Fußball | Champions League RB Leipzig bei königlichem Heimstart ohne Kampl

Der Dirigent fehlt auch in der Champions League. Kevin Kampl wird nicht rechtzeitig fit und sitzt am Mittwoch beim Heimstart in die Königsklasse gegen Lyon nur auf der Tribüne. Dafür könnte ein anderer endlich erste Einsatzminuten in Leipzig bekommen.