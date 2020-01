Fußball | Bundesliga Klare Worte bei RB Leipzig: Nagelsmann kritisiert wechselwilligen Wolf

"Gas bitte, Bremse weg und einfach arbeiten", formulierte RB Leipzigs Cheftrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag seine klaren Forderungen an Hannes Wolf. Der 20-Jährige offensive Mittelfeldspieler strebt eine Ausleihe an, vor allem um seine Chancen auf eine EM-Teilnahme zu steigern, und verärgerte damit seinen Coach.