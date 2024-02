Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben ihre Sieglos-Serie in der Bundesliga beendet. Das 2:1 (1:0) am Samstag gegen den 1. FC Köln war der erste Erfolg seit Ende September 2023. Vanessa Fudalla (8. Minute) hatte RB mit einem Drehschuss aus gut 18 Metern in Führung gebracht. Danach nutzte Marlene Müller (75.) einen Abwehrfehler der Kölnerinnen zum 2:0, ehe die Gäste in der Nachspielzeit per Strafstoß durch Martyna Wiankowska (90.+1) zum Ehrentreffer kamen.