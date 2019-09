Die Musik spielt an der Saale, aber während es in meiner Heimatstadt Halle Rock ’n‘ Roll ist, läuft in Jena eher Trauermusik. Zufall? Wohl kaum! Torsten Ziegner, im übrigen mit erfolgreicher Vergangenheit in Jena , hat in Halle einen Umbruch geschafft, den ich den handelnden Personen in Jena in dieser Konstellation nicht zutraue.