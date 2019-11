Zwei Siege, zehn geschossene Tore bei einem Gegentor und die Qualifikation zur Europameisterschaft als Gruppenerster eingetütet. Die Leistungen der deutschen Nationalmannschaft in den letzten beiden Spielen des Jahres können sich sehen lassen. Doch was bedeutet das denn nun?

Zuerst einmal geht man mit einem guten Gefühl in die Pause. Man hat es sich, den Fans und den Leuten, die berechtigt Kritik geäußert haben, gezeigt. Man hat gezeigt, dass man in der Lage ist, ein Spiel länger als nur eine Halbzeit dominant zu spielen. Gelingt es der Mannschaft, solche Leistungen vor allem auch gegen Nationen mit einem höheren Niveau zu bestätigen, werden sich die Stimmung und auch die Zuschauerzahlen in den Stadien ändern, und es wird nicht so trostlos sein wie beispielsweise in Wolfsburg gegen Serbien. Serge Gnabry bejubelt seinen Treffer zum 4:1 für Deutschland gegen Nordirland Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Ein Blick auf die Personallage

Die meisten Gedanken wird sich Löw wahrscheinlich um die Innenverteidigung machen müssen. Dagegen ist die Offensivabteilung mit Toni Kroos und Joshua Kimmich Weltklasse. Vorausgesetzt alle bleiben gesund. Spielfreude, Laufbereitschaft, aber auch körperliche Robustheit waren für mich der Grund für diesen deutlichen Klassenunterschied gegen Nordirland. Die Tore von Serge Gnabry und Leon Goretzka stehen sinnbildlich dafür. Die Basis des Fußballs also.

Diesen Blick auf die Basis und das Leben von Werten sollte man auch außerhalb des Spielfeldes beim DFB wieder mehr Beachtung schenken, denn die Außendarstellung des größten Sportverbandes war in den letzten Jahren nicht die Beste. Ob Mesut Özil, Reinhard Grindel, angebliche Schmiergeldzahlungen bei der WM - Vergabe, oder das Beauftragen einer Agentur, um den neuen Präsidenten zu finden, muten merkwürdig an.

Da wird ein Fußballmuseum gebaut, aber nicht in Leipzig, der Gründungsstadt des DFB, sondern in Dortmund. Okay, aber wenn man eine neue DFB-Zentrale plant, dann doch in Leipzig. Pustekuchen! Natürlich in Frankfurt - auf einem Gelände, wo sich heftiger Widerstand regt und es bis zum Bundesgerichtshof geht. 80 Millionen soll der Bau kosten, neue Rasenplätze entstehen und eine Halle mit einem Kunstrasen. In Leipzig hat der Sächsische Fußballverband den Kunstrasen aus der Halle entfernen lassen und durch einen Belag mit gefühlt 80 Millionen Strichen darauf ersetzt. Warum? Damit auch andere Sportarten die Halle nutzen können. Wenn so etwas passiert, kann in der Kommunikation zwischen DFB-Spitze und Landesverband doch etwas nicht stimmen. Bildrechte: imago images / Eibner

Die Basis der Spitzenklubs und damit auch der Nationalmannschaft wird in den Landesverbänden gelegt und nicht in einem einzigen Innovationszentrum. Oliver Bierhoff macht eine Leadership-Reise nach Amerika ins Silicon Valley, um Erkenntnisse aus dem US-Sport und von US-Unternehmen zu sammeln, und den Mehrwert für den deutschen Fußball zu erörtern. Über den Tellerrand hinausschauen finde ich gut, vorausgesetzt Bierhoff lässt auch eine Reise innerhalb Deutschlands folgen, bei der er die Vereine der 3. und 4. Liga mit angeschlossenen Nachwuchsleistungszentrum besucht und sich ein Bild von den Möglichkeiten und Bedingungen an der Basis macht. Denn seine letzten Äußerungen im Zusammenhang mit der 3. Liga haben zum größten Teil Verwunderung und Ablehnung bei den Verantwortlichen hervorgerufen.

