Auf der anderen Seite Dresden mit dem Trainerneuling Cristian Fiel, dessen Startelf einen Altersdurchschnitt von 24 Jahren aufweist – eine Mannschaft mit viel Ballbesitz, die nicht ständig im ungefährlichen Raum quer spielt, sondern mit spielerischem und kreativem Potenzial den Weg nach vorn sucht, dabei gute Positionswechsel in der Breite und Tiefe aufweist, aber sich im Abwehrverhalten mit eklatanten Fehlern immer wieder in die Bredouille bringt.



Die Partie endete 4:1 für die „Oldies“ – also ist doch klar, was besser funktioniert!? Für den Sonntag im Erzgebirge würde ich das unterstreichen und wenn man daheim vor ausverkauftem Haus das Mehr an Erfahrung so in die Waagschale wirft, vier Tore schießt, eiskalt seine Möglichkeiten nutzt, dann ist der Sieg auch verdient.