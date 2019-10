Eines der wohl bekanntesten fand heute im Alfred-Kunze-Sportpark statt. DDR-Meister und Pokalsieger gegen Pokalsieger und Europapokalfinalist und wie es sich für so ein Derby gehört wurde es durch einen Sonntagsschuss entschieden. Was für ein Strahl in den Winkel. Von solchen Momenten lebt der Fußball. Die BSG schlägt nach einer gefühlten Ewigkeit den Klub mit 2:0.