Endgültig absurd wird das Ganze nur 4 Tage später, gleicher Ort, gleiches Spiel, anderer Wettbewerb. Am Samstag war Union Berlin wieder in Leipzig zu Gast und wieder wurde diskutiert. In der 59. Minute trifft Nordi Mukiele Niko Gießelmann am Knie. Ein klarer Fall: Elfmeter. Spätestens nach Ansicht der Bilder. Denkste: Schiedsrichter Schlager bleibt auch nach Besuch der Review-Area bei seiner Entscheidung und lässt nicht nur Union Berlin fassungslos zurück. VAR greift im Pokalspiel RB Leipzig gegen Union Berlin ein. Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

Weitere Beispiele in der Bundesliga

Vergleicht man die Szenen von Mittwoch und Samstag, fragt man sich unweigerlich: Hat der VAR die Spiele gerechter gemacht? Antwort: klares Nein. Hat er für viel Verwirrung, Spielverzögerung, Frust und Ärger gesorgt? Ja! Und dieser Bundesligasamstag hatte noch mehr zu bieten.

Freiburg gegen Gladbach, wenige Sekunden gespielt. Nicolas Höfler grätscht und bekommt den Ball an die Hand. Kein Elfmeter sagt Schiedsrichter Benjamin Brand. Vorerst. Und ändert seine Meinung in der Review Area. Ja, Höflers Handhaltung sieht blöd aus, ist aber völlig normal. Klare Absicht? Auf keinen Fall. Wer in seinem Leben einmal in vollem Lauf zur Grätsche angesetzt hat, der weiss: Diese Handhaltung ist nicht unnatürlich. Sagt sogar Gladbach-Trainer Adi Hütter. Zitat: "Das ist eine natürliche Bewegung von Höfler, da kann kein Mensch was dafür". Handspiel von Nicolas Höfler führt zum Eingreifen des VAR. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Wo sind wir mittlerweile angekommen, wenn der VAR für Entscheidungen sorgt, die selbst der profitierende Trainer für falsch hält? Der Gipfel des VAR-Versagens dann am Abend in München. Pavard grätscht Bellingham ab und trifft klar den Gegner, erst späte den Ball. Zweifellos Strafstoß! Video-Assistent Marco Fritz sieht das anders, greift nicht ein. Am Tag darauf erklärt Schiedsrichter Daniel Siebert einsichtig: "Strafstoß wäre die richtige Entscheidung gewesen." So weit, so unverständlich. Besonders grotesk: Siebert geht nicht raus in die Review-Area, guckt sich die Szene nicht nochmal an. Warum nicht? Der BVB und Fußballdeutschland bleiben ratlos zurück.

"Zurück zur Tatsachenentscheidung"

Der VAR-Irrsinn ist nicht mehr nachvollziehbar. Der Videoassistent macht den Fußball nicht gerechter, er verlagert die Probleme lediglich auf eine andere Ebene. Am Ende bleibt es fast immer Auslegungssache, am Ende wird trotzdem diskutiert. In den letzten 5 Jahren seit VAR-Einführung mehr als je zuvor.