Konrad Laimer hat nach elfwöchiger Verletzungspause ein überzeugendes Comeback im Team von DFB-Pokalsieger RB Leipzig gegeben. Der Österreicher war beim 6:0 (2:0)-Erfolg am Freitag gegen den polnischen Erstligisten Radomiak Radom während seines 45-minütigen Einsatzes nicht nur ein Aktivposten, er markierte auch das 1:0 (32.). Zweimal Dominik Szoboszlai (43./72.), die Nachwuchsspieler Ohene Köhl (65.) und Simon Schierack (86.) sowie Alexander Gajgier (90.+3/Eigentor) waren die weiteren Torschützen in dem Testspiel. Radom ist ein Erstliga-Aufsteiger in der Polen, die Stadt liegt zwischen Warschau und Krakau.