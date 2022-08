In den vergangenen Wochen war RB Leipzigs Mittelfeldspieler Konrad Laimer mit einem Wechsel zum deutschen Meister FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. Dieser wird sehr wahrscheinlich vorerst nicht zustandekommen, sagte RBL-Vorstandschef Oliver Mintzlaff in einem Talk der "Leipziger Volkszeitung". "Die Tendenz ist sehr, sehr groß, dass er bei uns bleibt."