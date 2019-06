"Es geht nur um eine rein sportliche Zusammenarbeit. Wenn die künftige sportliche Führung des SC Paderborn entscheidet, dass ein Spieler aus dem Konstrukt RB in Leipzig, Salzburg, New York oder Brasilien für sie infrage kommt, dann werden wir versuchen, eine gute Lösung für beide Vereine und den Spieler zu finden", so Krösche, der in dem Interview auch Salzburg mit ins Spiel bringt. Das steht bei Rasenballsport sonst auf dem Index.

RB Leipzig und RB Salzburg halten normalerweise auf UEFA-Geheiß einen gewissen Sicherheitsabstand. Red Bull ist in Salzburg offiziell nur noch Sponsor. Bildrechte: imago/Nordphoto