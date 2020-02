RB Leipzig hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Konrad Laimer vorzeitig verlängert. Der 22-jährige Österreicher unterschrieb bis 2023 bei den Sachsen, wie der Klub am Dienstag vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Tottenham Hotspur mitteilte. Laimer war vor zweieinhalb Jahren von RB Salzburg nach Leipzig gewechselt und kommt seitdem auf mehr als 100 Einsätze für den aktuellen Bundesliga-Zweiten.

"Für uns ist Konny ein sehr wichtiger und vor allem variabel einsetzbarer Spieler, der auf jeder Position und in jedem Spiel Vollgas gibt", sagte Sportdirektor Markus Krösche nach der Vertragsverlängerung: "Er verfügt zudem über eine herausragende Mentalität und verkörpert als Typ absolut unsere Philosophie." Laimer habe im Laufe des letzten Jahres "fußballerisch und taktisch noch einmal einen enormen Entwicklungssprung gemacht" und sei "zum Leistungsträger gereift". Sein Potenzial, so Krösche, sei "mit Sicherheit noch nicht ausgeschöpft".

Laimer gehört unter Trainer Julian Nagelsmann zum Stammpersonal und absolvierte in dieser Bundesliga-Saison bislang 20 Spiele, davon 18 von Beginn an. Für einen defensiven Mittelfeldspieler kann sich auch seine Offensiv-Bilanz durchaus sehen lassen: bislang zwei Tore - erzielt beim 4:1-Sieg gegen den 1. FC Köln und beim 3:1-Erfolg über Augsburg - und drei Vorlagen. Außerdem stand er in allen sechs Gruppenspielen der Champions League auf dem Platz und erzielte dabei einen Treffer.