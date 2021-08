Ursprünglich sollte Samardzic verliehen werden. Zweitligist Kiel war im Gespräch. Leipzigs technischer Direktor Christopher Vivell sprach von einem "ganz besonderen Spieler, ein Riesentalent, eines der größten in Deutschland, die es nur ganz selten gibt". Der gebürtige Berliner, der die deutschen Jugend-Nationalmannschaften von der U16 bis zur U20 durchlief, war erst im vergangenen September für eine halbe Million Euro von Bundesligist Hertha BSC nach Leipzig gewechselt. In der zurückliegenden Saison fungierte er zumeist als Edelreservist und kam nur in neun Pflichtspielen zum Einsatz. Dem hochveranlagten offensiven Mittelfeldspieler gelang nur ein Assist. Er war an Corona erkrankt und fehlte im DFB-Pokalfinale gegen Dortmund verletzt.