Demnach kauft Udine den 19-Jährigen für eine Ablöse von drei Millionen Euro aus seinem noch bis 2025 laufenden Vertrag bei den Sachsen heraus. Ursprünglich sollte Samardzic verliehen werden. Zweitligist Holstein Kiel war im Gespräch. Der gebürtige Berliner, der die deutschen Jugend-Nationalmannschaften von der U16 bis zur U20 durchlief, war erst im vergangenen September für eine halbe Million Euro von Bundesligist Hertha BSC nach Leipzig gewechselt. In der zurückliegenden Saison fungierte er zumeist als Edelreservist und kam nur in neun Pflichtspielen zum Einsatz. Dem hochveranlagten offensiven Mittelfeldspieler gelang nur ein Assist. Er war an Corona erkrankt und fehlte im DFB-Pokalfinale gegen Dortmund verletzt.