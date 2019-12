Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Patrik Schick ist in jüngster Zeit zum Mann für die wichtigen Momente bei RB Leipzig geworden. In den letzten fünf Spielen vor der Pause glänzte der Tscheche mit vier Toren und einer Vorlage. Unter anderem stellte der Angreifer mit seinem Tor zum 2:1 gegen Augsburg die Weichen in Richtung Herbstmeisterschaft.

RB hat Kaufoption für 29 Millionen Euro

Schick ist für die laufende Saison nur ausgeliehen vom italienischen Erstligisten AS Rom, hofft nun aber auf einen längerfristigen Verbleib bei RBL. Auf die Frage von "MDR Sport im Osten" in der Mixed Zone nach der Augsburg-Partie, ob er in Leipzig bleiben wird, sagte der 23-Jährige: "Ich weiß es nicht, ich hoffe es." Auf Nachfrage hin bestätigte Schick: "Ja, ich hoffe!"



Für den Fall einer erneuten Champions-League-Qualifikation hat sich RB Leipzig eine Kaufoption gesichert. 29 Millionen Euro würde Schick dann kosten. Er wäre damit – Stand heute – der teuerste Spieler, den RB Leipzig jemals verpflichtet hat.

Ausgleich für RB Leipzig zum 3:3 beim BVB: Torschütze Patrik Schick dreht jubelnd ab. Bildrechte: Picture Point

Schick war ein Wunschspieler von Nagelsmann

Schick war im Sommer ein Wunschspieler von RB-Trainer Julian Nagelsmann. Der Tscheche kam dann für 3,5 Millionen Euro Leihgebühr von AS Rom aus der italienischen Seria A. Die Erwartungen waren hoch, doch zunächst konnte Schick sein Können nicht zeigen. Zwei Sprunggelenksverletzungen warfen den gebürtigen Prager zurück und sorgten für einen schwierigen Start. Endlich fit, startete der 1,85 Meter große Athlet in den vergangenen Wochen durch und hatte keinerlei Anpassungsprobleme.



Im ersten Spiel von Beginn an erzielte Schick mit seinem ersten Torschuss die 1:0-Führung in Paderborn. Gegen Hoffenheim (3:1) glänzte der Stürmer als Vorlagengeber zum Führungstreffer, um danach gegen Düsseldorf (3:0) und Dortmund (3:3) wieder selbst zu treffen. "Wir sind junge Spieler, da war es kein Problem, sich ins Team zu finden. Es ist eine tolle Mannschaft, wir haben großen Spaß und das ist der Grund, warum ich und die Jungs so gut sind", erklärte Schick seinen derzeitigen Höhenflug in Leipzig.

Bildrechte: imago images / Independent Photo Agency

78 Einsätze für Roma und Sampdoria in der Serie A

In seiner Karriere stand Schick 78 Mal in der Serie A auf dem Platz, bestritt davon 46 Partien für die AS Rom (5 Tore) sowie zuvor 32 für Sampdoria Genua (11 Tore). 2016 war er von Sparta Prag nach Italien gewechselt. In seinen bis dato 22 Länderspielen erzielte der Tscheche neun Tore.