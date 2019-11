Der 28-Jährige habe beim 2:0-Sieg in der Champions League am Dienstag bei Zenit St. Petersburg einen "kleinen Faserriss im linken hinteren Oberschenkel" erlitten. Wegen der Verletzung musste Halstenberg bereits zur Pause ausgewechselt werden. Am Samstag (15.30 Uhr) spielt RB in der Bundesliga bei Hertha BSC.