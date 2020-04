Vor einer solchen Wiederaufnahme des Spielbetriebs hat der Leipziger Virologe Professor Uwe Liebert nun ausdrücklich gewarnt. "Wir wissen zum einen noch nichts über die Langzeitfolgen einer Erkrankung mit Covid-19", gab der Leiter des Instituts für Virologie an der Universität Leipzig in der "Mitteldeutschen Zeitung" (27.04.2020) zu bedenken. Dabei verwies er auf einen 31-Jährigen Verstorbenen, der zu keiner Risikogruppe zählte und keine Vorerkrankungen hatte: "Es ist möglich, auch in jungen Jahren an dem Virus schwer zu erkranken oder zu sterben", urteilte Liebert.