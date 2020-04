Leistner wurde in Elbflorenz, Jantschke in Hoyerswerda geboren. Der Sportliche Leiter von Borea, Elvir Jugo, "hat mir die monatliche Summe genannt. Ich habe kurz mit meiner Frau gesprochen und am nächsten Tag das Geld überwiesen", sagte Leistner, der bei Borea als Jugendlicher ausbildet wurde, der "Bild" und zahlt alle Pauschalen für die Borea-Nachwuchstrainer im Monat April.



Jantschke, der einst beim FV Dresden-Nord (Gründungsname von Borea Dresden bis 2007) kickte, schloss sich an und übernahm rückwirkend die Borea-Honorare für März.