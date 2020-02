Der FC Erfolglos gegen den FC Erfolgreich – so lässt sich das Aufeinandertreffen vorab beschreiben. Der VfL ist auf gutem Wege zur vierten Meisterschaft in Folge. Zuletzt gewann der Spitzenklub zudem fünfmal in Serie den DFB-Pokal. Der Champions-League-Sieger von 2013 und 2014 unterlag bei seinen zwei jüngsten Finalteilnahmen Olympique Lyon (2016, 2018). In dieser Spielzeit setzte sich der VfL im Achtelfinale souverän gegen Twente Enschede durch (6:0, 1:0). Im Viertelfinale geht es für das Team von Stephan Lerch (seit 2013 im Amt) gegen Glasgow City (25.03. und 01.04.2020).

VfL-Trainer Stephan Lerch und Zsanett Jakabfi Bildrechte: imago images/regios24