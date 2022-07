Was war passiert? RB Leipzig stellte "Sport im Osten" auf Nachfrage am Freitag (22.07.2022) Zuschauerzahlen aus dem Gästeblock zur Verfügung. Daraus geht hervor: Der Block sei gar nicht voll ausgelastet gewesen, es waren sogar weniger-Fans im Gästebereich als zugelassen, so der Klub. Demnach waren statt den möglichen 4.752- nur rund 4.100 LFC-Anhänger im Gästebereich – unter anderem deshalb, weil Zuschauer ihre Tickets haben verfallen lassen. In Summe lag der Gästesektor 13,4 Prozent unter der möglichen Maximalauslastung.