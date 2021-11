Auch Steffen Herhold, Geschäftsführer der Niners Chemnitz, sieht einen Lockdown kritisch. Der Basketball-Bundesligist muss durch die seit Montag in Sachsen in Kraft getretene Corona-Notverordnung in jedem Fall auf Zuschauereinnahmen verzichten. Für die Entscheidung der Politik habe man Verständnis, sei aber dennoch "schockiert" gewesen. Die Sorge, "im Frühsommer vor einem Scherbenschaufen zu stehen", ist groß, sagte er am vergangenen Montag im "SpiO"-Frühstück.