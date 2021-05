"Ich habe noch nichts vorliegen und hatte auch noch keinen Kontakt mit Jesse Marsch", sagte Halstenberg der "Bild". Ein erstes Angebot des Clubs an den Verteidiger war bereits vor einigen Wochen als unzureichend abgelehnt worden. Will RB mit dem bis 2022 gebundenen Halstenberg noch Geld verdienen, müsste man ihn in diesem Sommer verkaufen.