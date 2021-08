Die Strategie von Fußball-Bundesliga-Rekordmeister Bayern München ist seit Jahren ebenso gefürchtet wie beliebt. Hole Dir Stars von der direkten Konkurrenz und schwäche damit gleichzeitig den Rivalen. Was einst Mönchengladbach, Werder Bremen und Borussia Dortmund passierte, könnte nun auf RB Leipzig zutreffen.

Die "Bild" schreibt, dass nach den Wechseln von Trainer Julian Nagelsmann und Abwehrkante Dayot Upamano nun auch RB-Kapitän Marcel Sabitzer ins Visier der Münchner geraten sein könnte. Ganz so heiß scheint die Geschichte aber noch nicht zu sein. Geschrieben wird lediglich, dass der Name Sabitzer an der Säbener Straße "bereits gefallen sei".