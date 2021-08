Seit Tagen halten sich die Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang von Marcel Sabitzer bei RB Leipzig hartnäckig. Sein Fehlen zum Saisonauftakt im DFB-Pokal gegen Sandhausen aufgrund einer leichten Oberschenkelblessur heizte die Spekulationen weiter an. Auch den knappen Testspielerfolg im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung der Leipziger am Sonntag gegen Viktoria Berlin verfolgte der 27-Jährige von der Bank aus.

RB-Trainer Jesse Marsch bekräftige jüngst, mit dem Österreicher weiter planen zu wollen. Gleichzeitig musste der US-Amerikaner einschränken: "Wir haben gesagt, lass uns gut zusammenarbeiten – egal ob für einen Tag, eine Woche oder ein Jahr. Ich weiß es nicht." Sabitzers Vertrag läuft im nächsten Jahr aus, eine Verlängerung scheint so gut wie ausgeschlossen. Rekordmeister Bayern München hat sich laut diversen Medienberichten bereits in Stellung gebracht. Im Raum steht eine kolportierte Ablösesumme von 18 Millionen Euro.

Informationen der "Bild" zufolge, soll der Transfer Sabitzers bereits in diesem Sommer über die Bühne gehen. Demnach liegt ein entsprechendes Gesamtpaket, um den österreichischen Nationalspieler loszueisen, dem Vorstand des Rekordmeisters bereits vor. Voraussetzung für den Deal soll der Verkauf von Corentin Tolisso sein, um die aufzuwendenden Transferausgaben zu kompensieren. Ein Dementi der Münchner in puncto Sabitzer blieb am Dienstag zumindest aus: "Ich möchte das heute nicht kommentieren", erklärte Bayerns Vorstandvorsitzender Oliver Kahn.