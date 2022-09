Dortmund hat sich mit Minimalistenfußball auf Position zwei schieben können. Vier Siege und nur eine Niederlage stehen zu Buche. Gegen Werder Bremen verspielten die Westfalen in den allerletzten Minuten eine 2:0-Führung und unterlagen 2:3 – so etwas hatte es zuvor in der Bundesliga noch nie gegeben. Bände spricht die Tordifferenz von 8:4. Acht Tore bedeuten die schwächste Ausbeute seit acht Jahren. Bei drei von vier Siegen hieß das Ergebnis 1:0.

RB ist noch nicht in die Gänge gekommen. In Stuttgart traf man die "Kiste" nicht, gegen Köln holte man immerhin einen Punkt in Unterzahl. Das desaströse 0:4 in Frankfurt bezeichnete Trainer Domenico Tedesco als "Novum". Weil er danach in der Champions League gegen Donezk nicht den geforderten Sieg holte, sondern 1:4 verlor, musste er gehen.