Gladbach-Fans und Rose: Erst "verknallt", dann sauer

Nach Dortmund ist es für RB Leipzigs Fußball-Trainer Marco Rose das zweite Bundesliga-Duell in Folge gegen einen Ex-Verein. Das Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach am Sonnabend (18:30 Uhr/Audiostream und Live-Ticker in der SpiO-App) ist aber nicht das erste für ihn nach seinem Abgang 2021.

Im Vorjahr unterlag er mit seinem damals neuen Verein Dortmund 0:1. Rose tauchte erst kurz vor dem Spiel im Innenraum auf, es gab Schmähungen und eine hitzige Atmosphäre.

Die Fans, die sich in den furiosen ersten 18 Monaten mehr und mehr in den smarten Sachsen "verknallt" hatten, nahmen ihm die Ausstiegsklausel, die er nutzte, um zum BVB zu wechseln, übel. Diese Klausel kam wie Kai aus der Kiste. Und dann ausgerechnet Dortmund. Erinnerungen an Heiko Herrlich kamen auf.

Rose wurde zum Herrlich 2.0

Der hatte den Gladbacher DFB-Pokaltriumph 1995 empfindlich gestört, als sich der Angreifer angesichts einer mündlichen Aussage des damaligen Gladbacher Managers Rolf Rüßmann zum BVB streikte. Seitdem sind die Schwarz-Gelben ein rotes Tuch für viele Gladbacher. Rose wurde nun zum Herrlich 2.0.

Eberl nahm Rose in Schutz

Schuldig bekannte sich aber ausgerechnet ein gewisser Max Eberl: "Auf mich müssten die Fans eigentlich sauer sein, ich hatte ihm diese Klausel zugestanden". Er kämpfte wie ein Löwe um Rose. Das aber umsonst. Nach wochenlangen Spekulatioinen verkündete der Trainer den Abgang. Der Drei-Jahres-Vertrag konnte vorzeitig beendet werden - wenn ein Verein fünf Millionen Euro auf den Tisch legt. Das tat Dortmund. Max Eberl (re.) und Marco Rose Bildrechte: imago images/Moritz Müller

Choreo wegen Eberl/Rose