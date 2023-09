Auf der Pressekonferenz vor dem Auftritt bei Union Berlin stellte sich Marco Rose hinter seinen Offensivmann – auch wenn er ihn an der Alten Försterei wohl erneut nicht von Beginn an bringen wird. Rekordeinkauf Luis Openda und Routinier Yussuf Poulsen dürften aktuell die Nase vorn haben, zudem drängt Salzburg-Import Benjamin Sesko in die erste Elf. "Timo ist bekannt für sein Tempo, seine Tiefe, seine Torgefährlichkeit – im Moment bringt er das nicht konstant auf den Platz", so Rose. Er habe aber die Möglichkeit, sich wieder ins Team zu arbeiten und könne dann auch wieder Thema für die Nationalmannschaft sein, so Rose.