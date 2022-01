"Er ist ein absoluter Teamplayer, sprüht vor Energie und Leidenschaft und ist im Hinblick auf die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen voller Vorfreude und Tatendrang", wird Geschäftsführer Oliver Mintzlaff von Bundesligist RB Leipzig zitiert. Im September hatte er gesagt: "Mario Gomez ist eine interessante Persönlichkeit. Er hatte eine spannende Karriere, in der er Höhen und Tiefen erlebt hat und sich immer wieder zurückgekämpft hat. Er hat eine große Strahlkraft.“

Als Technischer Direktor sei der frühere Bundesliga-Torschützenkönig und Fußballer des Jahres Gomez für strategische Planungen sowie Arbeiten an Prozessen und Strukturen zuständig. Der 78-malige Nationalspieler kickte für Bayern München, den VfB Stuttgart, den VfL Wolfsburg, den AC Florenz und Fenerbahce Istanbul. Zuletzt war er als Champions-League-Experte bei einem Streamingdienst auch öffentlich wieder aufgetreten.

Red Bull unterhält Klubs in Leipzig, New York und Bragantino (Brasilien) in der Nähe von Sao Paulo.