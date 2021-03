Markus Krösche will dem Duell gegen den FC Bayern München am Osterwochenende noch keinen entscheidenden Charakter zuschreiben. "Es sind danach noch viele Spiele. Aber die Konstellation wird spannend sein", erklärte Leipzigs Sportdirektor im exklusiven "Sport im Osten"-Interview. "Bayern kann den Abstand erheblich vergrößern, wir können ihn erheblich reduzieren, wenn wir sie schlagen. Und das ist unser Ziel", so Krösche am Mittwoch. Sein Team werde voller Selbstvertrauen in das Spiel gehen. Mit einer Niederlage beschäftige man sich bei RB nicht, sondern lege den Fokus auf die eigene Leistung.

"Wir müssen einen Toptag erwischen, jeder muss an seine Grenzen gehen", gab Krösche die Richtung vor. Nur dann sei ein Sieg gegen den Dauermeister möglich. Die Leistungen in den letzten Monaten machen dem 40-Jährigen dabei Hoffnung: "Wir können auch die großen Gegner schlagen. Das haben wir in der Champions League und der Bundesliga gezeigt." Gegen die überragende Offensive der Bayern um Robert Lewandowski und Thomas Müller müsse RB in den Kontern seine Möglichkeiten suchen. "Bei einer offensiv so starken Mannschaft gibt es natürlich auch Räume in der Defensive. Diese müssen wir dann nutzen und sich erwischen, wenn sie mal ungeordnet sind. Wir müssen also gut verteidigen und dann die Umschaltmomente nutzen." Zudem vertraut er seiner Defensive, dass sie Weltfußballer Lewandowski im Griff haben wird.