Sportdirektor Markus Krösche verlässt Fußball-Bundesligist RB Leipzig zum Saisonende. Der eigentlich bis Juni 2022 geltende Vertrag mit dem 40-Jährigen wird nach "intensiven Gesprächen" einvernehmlich zum 30. Juni dieses Jahres aufgelöst. Das verkündetet der Verein am Montagmittag (26.04.2021). Zunächst hatten mehrere Medien darüber berichtet. Laut dem TV-Sender "Sky" sei die Trennung bereits am vergangenen Wochenende beschlossen worden.

Der Krösche-Abgang ist der erste von möglicherweise zwei prominenten Wechseln auf der sportlichen Führungsebene bei RB Leipzig an. So droht RBL auch der Abgang von Trainer Julian Nagelsmann, der vom deutschen Rekordmeister Bayern München umworben sein soll. Erst am Sonntag (25.04.2021) hatten verschiedene Medien darüber berichtet, dass der FCB eine offizielle Anfrage an RB gestellt haben soll.