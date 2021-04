Überraschend kommt die Verpflichtung nicht. Marsch war nach dem Nagelsmann-Abgang der Favorit auf den Posten. Der US-Amerikaner ist kein Unbekannter im Red-Bull-Kosmos. Er war bereits beim Ableger in New York Trainer, saß zwischen 2018 und 2019 unter Ralf Rangnick als Co-Trainer auf der Bank in Leipzig und in den letzten knapp zwei Jahren in Salzburg. Dort brachte er unter anderem Erling Haaland hervor, schaffte die erste Teilnahme in der Gruppenphase der Champions League.

Marsch (re.) mit dem jetzigen Dortmunder Erling Haaland. Bildrechte: imago images/GEPA pictures