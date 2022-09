Max Eberl soll im Januar als neuer Sportdirektor beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig beginnen. Das berichtet der "Kicker" am Donnerstag (15.09.2022). Die Personalie soll in den Tagen nach dem Duell der Leipziger gegen Eberls Ex-Klub Borussia Mönchengladbach am Wochenende bekannt gegeben werden.

Eberl soll künftig offiziell als Geschäftsführer Sport agieren und damit mehr Einfluss und Verantwortung erhalten als jemals ein Sportlicher Leiter bei RB Leipzig. RB-Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff würde Eberl gern eher in Leipzig haben, was der frühere Abwehrspieler aber aufgrund der vielen Englischen Wochen in diesem Herbst ablehnt. In Leipzig trifft Eberl auf Trainer Marco Rose - die beiden arbeiteten bereits in Mönchengladbach von 2019 bis 2021 zusammen.