Drei Baustellen warten in absehbarer Zeit bei RB auf Max Eberl: Wechselt Mittelfeld-Abräumer Konrad Laimer zu Abo-Meister Bayern München? Sein Vertrag läuft aus. Die Spekulationen darüber reißen nicht ab. Geht Torjäger Christopher Nkunku in die Premier League, zum FC Chelsea? 60 Millionen Euro Ablöse sind im Gespräch. Und was wird aus dem spanischen Nationalspieler Dani Olmo, der seinen Vertrag bis 2024 nicht verlängern will? Und in seine Heimat zurückkehren möchte. Die "Sport-Bild" schreibt, dass nicht nur sein Ex-Verein FC Barcelona, sondern auch Real und Atletico Madrid an dem 24-Jährigen Interesse haben.

Bei der WM: Dani Olmo (li.) im Trikot der spanischen Nationaelf nach dem 1:1 im Gespräch mit RB-Teamkollege David Raum (re.). Interessierter Zuhörer: Bundestrainer Hansi Flick. Bildrechte: IMAGO/Sebastian Frej/MB Media