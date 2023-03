Nagelsmann spielt mit den Bayern die schlechteste Bundesliga-Saison seit elf Jahren. Am Sonntag hatte München 1:2 bei Bayer Leverkusen verloren und rutschte damit in der Bundesligatabelle auf den zweiten Platz hinter Borussia Dortmund ab. Nach der Länderspielpause kommt es am 1. April in München zum direkten Duell mit dem Spitzenreiter. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte die Spieler nach der Niederlage in Leverkusen öffentlich kritisiert und ihnen Mentalität und Einsatzwille abgesprochen. Nagelsmann musste neben den sportlichen Problemen auch zahlreiche Nebengeräusche moderieren. Jüngst hatte ein Maulwurf Nagelsmanns Bayern-Taktik an die Presse gegeben, der Trainer reagierte mit Unverständnis.