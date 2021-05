Zwar wäre Forsberg noch bis Sommer 2022 an RB gebunden gewesen, doch im MDR-Interview in der vergangenen Woche (4. Mai) betonte er seine Vorbehalte in Bezug auf die Gefahr eines letzten Vertragsjahres: ""Ich habe ganz klar gesagt, dass ich das nicht will, weil ich finde, es ist ganz viel Risiko", unterstrich der Offensivspieler anschließend. Weiter ins Detail wollte er nicht gehen und verwies auf Gespräche "hinter den Türen".