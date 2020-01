Der österreichische Fußball-Nationalspieler Stefan Ilsanker hat einem Medienbericht zufolge ein Wechselverbot von RB Leipzig bekommen. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga will den 30 Jahre alten Defensiv-Allrounder in diesem Winter nicht ziehen lassen, wie die "Bild"-Zeitung (16. Januar) schreibt.

Zudem verzichtet RB wohl auf die Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers, so dass der eigentlich schon aussortierte Ilsanker - wie schon zum Ende der Hinrunde - weiterhin eine echte Option für die Defensive ist. Außerdem könnten die Leipziger den Österreicher für ihren Champions-League-Kader nachmelden. In der überstandenen Gruppenphase war der 30-Jährige noch nicht für das 32er-Aufgebot nominiert. Aufgrund seiner geringen Einsatzzeiten wollte er den Verein eigentlich verlassen .

Doch jetzt hat RB ein Stoppschild aufgestellt: "Generell steht der Erfolg der Mannschaft immer vor den Interessen einzelner Spieler", sagte Sportdirektor Markus Krösche laut "Bild" (Donnerstag). Ob Ilsanker auch tatsächlich zum Einsatz kommt, ist dennoch fraglich. Neben Dayot Upamecano und Youngster Ethan Ampadu können auch die Außenverteidiger Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg und Nordi Mukiele in der Zentrale spielen.



Bis jetzt kam Ilsanker in der bisherigen Saison wettbewerbsübergreifend in 25 Spielen nur sechs Mal zum Einsatz. Mit Blick auf die EM im Sommer mit Österreichs Nationalmannschaft will und braucht er aber mehr Spielpraxis.