Laut "Bild"-Zeitung soll RB 30 Millionen Euro verlangen. Der 33-Jährige wird mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht, seit Hansi Flick seinen Abschiedswunsch in München geäußert hat. Nagelsmann besitzt in Leipzig noch einen Vertrag bis 2023 und hat keine Ausstiegsklausel. Nach Informationen des Senders "Sport1" und von "sportbuzzer.de" soll der FC Bayern wegen Nagelsmann RB Leipzig dennoch kontaktiert haben.

Julian Nagelsmann (re.) könnte Bayerns scheidenden Hansi Flick im Sommer beerben. Bildrechte: imago images/Sven Simon