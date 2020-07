Positive Nachrichten für RB Leipzig. Der Tabellendritte der abgelaufenen Bundesliga-Saison kann aller Voraussicht nach auch beim Champions-League-Turniers in Lissabon auf die Tore von Patrick Schick bauen. Wie die italienische Zeitung "Corriere dello Sport" am Dienstag (30. Juni) berichtete, haben sich RB Leipzig und die AS Rom auf eine Verlängerung des Arbeitspapiers bis Ende August geeinigt. Schicks Leihvertrag wäre ursprünglich am 30. Juni ausgelaufen, die Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro hatten die Leipziger nicht gezogen.