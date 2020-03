Mit etwas Glück könnte man dieser Tage einen Fußballer von RB Leipzig im Park treffen. Weil auch die Rasenballer ihren Trainingsbetrieb am Leipziger Cottaweg unterbrochen haben, trainieren die Spieler individuell zu Hause - oder eben draußen, im Park, was nach den aktuellen Bestimmungen ja nach wie vor erlaubt ist.

"Für das schlechte Wetter haben sie Spinning-Räder erhalten", verriet Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche bei einer Telefonkonferenz am Mittwoch, "aber bei gutem Wetter können Sie natürlich auch draußen Sport machen". Und momentan ist das Wetter ja nicht so schlecht - es ist zwar kalt, aber durchweg sonnig.

Grundsätzlich, so Krösche, gehe es darum, einen "Wechsel zwischen Belastung und Freizeit" hinzubekommen, um die Herren Fußballer auch in Zeiten von Ausgangssperre bei Laune zu halten. "Wir haben ihnen ein bisschen Freizeit gegeben. Sie sollen aber in Leipzig bleiben und auch ein wenig Sport machen", sagte Krösche. Der Plan gelte zunächst für eine Woche, dann werde neu entschieden - sicher auch abhängig davon, was die Politik ermöglicht.