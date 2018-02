Große Vereine mit vielen Sponsoren könnten Polizei-Einsätze möglicherweise bezahlen, Vereine unterer Ligen hingegen nicht, sagte Stange. Würde man eine solche Regelung im Fußball einführen, könnte sie seiner Ansicht nach auch andere Veranstaltungen treffen, wie etwa öffentliche Konzerte, bei denen zur Kostendeckung Eintritt verlangt werden müsste. Die zusätzlichen Fußballeinsatzstunden führte Stange auf den Aufstieg von RB Leipzig in die 1. Bundesliga, dessen Europapokalspiele sowie die Aufstiege von Chemie Leipzig, Lok Leipzig und FSV Zwickau zurück. Er sagte: "Die Erhebung von Kosten für Polizei-Einsätze etwa für Hochrisikospiele, wie es in Bremen angestrebt wird, ist damit nicht zu begründen."

Die anhaltend vielen Überstunden, offenen Vorgänge und der immer noch hohe Krankenstand bei der Polizei sind Stange zufolge eine Folge des Personalabbaus der vergangenen Jahre. Er beruft sich auf Angaben aus dem Innenministerium auf parlamentarische Anfragen. Das Oberverwaltungsgericht Bremen hatte Mitte vergangener Woche eine Gebührenforderung des Stadtstaates in einer Berufungsentscheidung für rechtens erklärt. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) kündigte Einspruch beim Bundesverwaltungsgericht Leipzig an. Auch das Innenministerium lehnt es ab, Einsatzkosten der Polizei an die Liga weiterzureichen. Bestrebungen zur Erhebung von Einsatzkosten wie in Bremen gebe es nicht, hieß es im Ministerium. Sachsen setze auf den Dialog mit Verbänden und Vereinen und gemeinsame Sicherheitslösungen.